Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко сообщил о 10 отбитых атаках ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 10 раз попытались перейти в наступление и прорвать российскую линию обороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, противник пытался наступать в районе Курдюмовки, Клещеевки, Ивановском, Богдановки и Хромово. Все эти атаки закончились для украинской армии безуспешно и были отражены обороняющимися.

Для восполнения потерь, как утверждает Марочко, командование ВСУ перебрасывает подкрепления, дислоцированные в Часовом Яре. Стало известно, что в районе этого населенного пункта также концентрируются артиллерийские части.

Ранее в Запорожской области сообщили о начале масштабной перегруппировки ВСУ после провала наступления на российские позиции.