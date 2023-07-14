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09:04, 14 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону в ДНР

Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко сообщил о 10 отбитых атаках ВСУ в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 10 раз попытались перейти в наступление и прорвать российскую линию обороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, противник пытался наступать в районе Курдюмовки, Клещеевки, Ивановском, Богдановки и Хромово. Все эти атаки закончились для украинской армии безуспешно и были отражены обороняющимися.

Для восполнения потерь, как утверждает Марочко, командование ВСУ перебрасывает подкрепления, дислоцированные в Часовом Яре. Стало известно, что в районе этого населенного пункта также концентрируются артиллерийские части.

Ранее в Запорожской области сообщили о начале масштабной перегруппировки ВСУ после провала наступления на российские позиции.

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    Алевтина Запольская
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