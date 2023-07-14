Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ в Запорожье на фоне провала наступления

Рогов: ВСУ перегруппировываются на запорожском фронте после провала наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак. Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.

Ранее Владимир Рогов назвал рекордными потери ВСУ на васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. Он уточнил, что в результате уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.