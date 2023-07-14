Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:17, 14 июля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ в Запорожье на фоне провала наступления

Рогов: ВСУ перегруппировываются на запорожском фронте после провала наступления

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак. Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.

Ранее Владимир Рогов назвал рекордными потери ВСУ на васильевском направлении в Запорожье. Он уточнил, что украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. Он уточнил, что в результате уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ребята не согласны с таким решением». О чем говорили Путин, Пригожин и командиры ЧВК «Вагнер» в Кремле

    Минобороны показало уничтожение техники и опорного пункта ВСУ из САУ «Акация»

    Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

    Мужчины назвали свои самые неприятные черты

    Директор школы приехал на встречу с ученицей с презервативами и был арестован

    Оценена стоимость обслуживания электромобиля

    В российском регионе приостановили отпуск льготных лекарств из-за атаки хакеров

    Японская ракета-носитель взорвалась во время испытаний двигателя

    В российском регионе подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

    В России вырос спрос на курорты Кубани после непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости