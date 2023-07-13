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13:03, 13 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали потери ВСУ рекордными

Рогов: ВСУ несут рекордные потери на васильевском направлении в Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные потери во время атак на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами"», — сказал он. Глава движения добавил, что ВСУ пытались изменить маршруты для сохранения личного состава до момента столкновения с российскими силами.

Как рассказал Рогов, украинские военные на подходе к позициям войск России были накрыты артиллерией, а также минометным и пулеметным огнем. Он уточнил, что в результате уничтожено примерно три взвода ВСУ, а оставшиеся военнослужащие Украины массово отказались идти в атаку и бежали.

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    Кристина Есикова
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