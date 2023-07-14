Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 14 июля 2023Интернет и СМИ

В США оценили «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

Atlantic: на Украине не сработает «израильская модель» гарантий безопасности

Фото: Unsplash

Профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн заявил, что на Украине не сработает «израильская модель» гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости. Об этом он написал в своей статье для Atlantic.

По его словам, в Израиле американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал. Однако Украина не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество, подчеркнул он.

Коэн заявил, что страна «обанкротилась из-за войны». «Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет», — говорится в статье.

По его словам, слабость ВСУ наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля. Он подчеркнул, что это делает предложенную президентом США Джо Байденом модель нежизнеспособной.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для страны, похожую на израильскую — по его мнению, она не принесет мир в Европу. «Я разочарую тех, кто считает, что израильская модель сдержит Россию и принесет мир и безопасность в Европу. Вполне возможно, что результат будет обратным», — написал экс-президент.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ребята не согласны с таким решением». О чем говорили Путин, Пригожин и командиры ЧВК «Вагнер» в Кремле

    Минобороны показало уничтожение техники и опорного пункта ВСУ из САУ «Акация»

    Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

    Мужчины назвали свои самые неприятные черты

    Директор школы приехал на встречу с ученицей с презервативами и был арестован

    Оценена стоимость обслуживания электромобиля

    В российском регионе приостановили отпуск льготных лекарств из-за атаки хакеров

    Японская ракета-носитель взорвалась во время испытаний двигателя

    В российском регионе подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

    В России вырос спрос на курорты Кубани после непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости