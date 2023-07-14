В США оценили «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

Atlantic: на Украине не сработает «израильская модель» гарантий безопасности

Профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн заявил, что на Украине не сработает «израильская модель» гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости. Об этом он написал в своей статье для Atlantic.

По его словам, в Израиле американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал. Однако Украина не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество, подчеркнул он.

Коэн заявил, что страна «обанкротилась из-за войны». «Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет», — говорится в статье.

По его словам, слабость ВСУ наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля. Он подчеркнул, что это делает предложенную президентом США Джо Байденом модель нежизнеспособной.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для страны, похожую на израильскую — по его мнению, она не принесет мир в Европу. «Я разочарую тех, кто считает, что израильская модель сдержит Россию и принесет мир и безопасность в Европу. Вполне возможно, что результат будет обратным», — написал экс-президент.

