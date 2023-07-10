Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 10 июля 2023Бывший СССР

Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины

Порошенко раскритиковал похожую на израильскую модель безопасности для Украины

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для страны, похожую на израильскую — по его мнению, она не принесет мир в Европу. Об этом он написал в статье для журнала Newsweek.

«Я разочарую тех, кто считает, что израильская модель сдержит Россию и принесет мир и безопасность в Европу. Вполне возможно, что результат будет обратным», — написал экс-президент.

По его мнению, вступление Украины в НАТО является более «дешевым вариантом» для альянса, чем израильская модель. Кроме того, он посоветовал участникам предстоящего саммита в Вильнюсе не пытаться искать обходные пути. «Украине нужны твердые гарантии членства в НАТО, официальное приглашение. Если двери НАТО открыты, впустите нас», — заявил Порошенко.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украину и Швецию вряд ли примут в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Предполагается, что объединение заявит «о месте Киева» в его составе.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

    Побывавшая в Европе Галич поделилась неприятными впечатлениями

    Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

    Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

    Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео

    Россиянам дали советы по спасению мебели и стен от порчи домашними животными

    Москва обвинила Запад в содействии попыткам обстрелов со стороны ВСУ

    Звезда «Универа» повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

    Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

    Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости