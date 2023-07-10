Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины

Порошенко раскритиковал похожую на израильскую модель безопасности для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал модель безопасности для страны, похожую на израильскую — по его мнению, она не принесет мир в Европу. Об этом он написал в статье для журнала Newsweek.

«Я разочарую тех, кто считает, что израильская модель сдержит Россию и принесет мир и безопасность в Европу. Вполне возможно, что результат будет обратным», — написал экс-президент.

По его мнению, вступление Украины в НАТО является более «дешевым вариантом» для альянса, чем израильская модель. Кроме того, он посоветовал участникам предстоящего саммита в Вильнюсе не пытаться искать обходные пути. «Украине нужны твердые гарантии членства в НАТО, официальное приглашение. Если двери НАТО открыты, впустите нас», — заявил Порошенко.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украину и Швецию вряд ли примут в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Предполагается, что объединение заявит «о месте Киева» в его составе.