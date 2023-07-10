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17:40, 10 июля 2023Мир

На Западе усомнились в расширении НАТО на Украину и Швецию по итогам саммита

NYT: Украина и Швеция вряд ли войдут в НАТО по итогам саммита 11-12 июля

Фото: Janis Laizans / Reuters

Украину и Швецию вряд ли примут в состав НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля, однако, скорее всего, объединение заявит «о месте Киева» в его составе. Об этом говорится в материале The New York Times.

Издание со ссылкой на источники указывает, что коммюнике по итогам саммита скорее будет содержать заявление, что «законное место Украины в НАТО». Впрочем, страны Запада еще спорят о том, стоит ли добавлять к этой фразе формулировку «когда будут позволять обстоятельства», или же их надо детально описать. Вступлению Швеции, в свою очередь, все еще препятствует Турция.

Украина и ее союзники по центральной Европе, особенно граничащие с Россией, заявляют: они хотят, чтобы республике было обещано немедленное вступление в НАТО, как только прекратятся боевые действия. Впрочем, споры о членстве Киева в альянсе могут отойти на второй план из-за новых опасений, что долгожданное украинское контрнаступление зашло в тупик, и что у республики могут закончиться боеприпасы.

Кроме того, ранее стало известно о попытках стран-членов альянса избежать конкретных обещаний Киеву, в том числе относительно точных сроков его вступления, в тексте итогового коммюнике.

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    Виктория Кондратьева
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