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11:34, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев: в Белоруссии у нас друзей нет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина продолжит укреплять границу с Белоруссией, там будут установлены дополнительные минные поля и противотанковые рвы. Об этом написал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram-канале.

Генерал заявил, что ему была поставлена задача «сделать пограничную полосу непроходимой», и объяснил это отсутствием у Украины друзей в Белоруссии.

По словам Наева, за последнюю декаду месяца вдоль границы с Белоруссией было установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов. Сооружено 80 огневых позиций для тяжелой техники.

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет», — заявил Наев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину. «Ничто не заставит меня это сделать. Нет в этом необходимости», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос о том, что может повлиять на рассмотрение этого вопроса.

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    Алевтина Запольская
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