Лукашенко оценил необходимость отправки белорусских военных на Украину

Лукашенко заявил, что его ничто не заставит отправить белорусских военных на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину. Слова главы государства передает ТАСС.

«Ничто не заставит меня это сделать. Нет в этом необходимости», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос о том, что может повлиять на рассмотрение этого вопроса.

Ранее глава государства рассказал, что европейские страны, прежде всего Франция, уже сейчас готовы начать переговоры о завершении военных действий на территории Украины.

Также Лукашенко сообщил, что он может стать посредником в мирных переговорах при желании Москвы и Киева. По его словам, Белоруссия, Россия, Украина «находятся в одной лодке, на одном корабле».