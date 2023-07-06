Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил необходимость отправки белорусских военных на Украину

Лукашенко заявил, что его ничто не заставит отправить белорусских военных на Украину

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину. Слова главы государства передает ТАСС.

«Ничто не заставит меня это сделать. Нет в этом необходимости», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос о том, что может повлиять на рассмотрение этого вопроса.

Ранее глава государства рассказал, что европейские страны, прежде всего Франция, уже сейчас готовы начать переговоры о завершении военных действий на территории Украины.

Также Лукашенко сообщил, что он может стать посредником в мирных переговорах при желании Москвы и Киева. По его словам, Белоруссия, Россия, Украина «находятся в одной лодке, на одном корабле».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    В Петербурге закроется финское генконсульство

    Режиссер «Барби» рассказала о кастинге на роль Кена

    Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Москве

    Путин призвал чиновников «не жадничать»

    Лукашенко ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах

    Домработница Фридмана с Украины пожаловалась на заблокированные счета

    При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал человек

    Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбера Хасиса

    Бородина нецензурно обратилась к критикам своей внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости