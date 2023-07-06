Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине
Лукашенко заявил, что Европа готова уже сейчас вести переговоры по УкраинеСюжетЛукашенко заявил:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа уже сейчас готова вести переговоры по Украине. Его цитирует ТАСС.
«Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.
По словам белорусского лидера, такой вывод он сделал из общения с представителями Запада.
Ранее Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине могут состояться осенью. Об этом, утверждает он, уже говорят в Европе.