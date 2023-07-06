Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

Лукашенко заявил, что Европа готова уже сейчас вести переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа уже сейчас готова вести переговоры по Украине. Его цитирует ТАСС.

«Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

По словам белорусского лидера, такой вывод он сделал из общения с представителями Запада.

Ранее Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине могут состояться осенью. Об этом, утверждает он, уже говорят в Европе.