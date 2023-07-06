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13:36, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

Лукашенко заявил, что Европа готова уже сейчас вести переговоры по Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alex Babenko / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа уже сейчас готова вести переговоры по Украине. Его цитирует ТАСС.

«Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

По словам белорусского лидера, такой вывод он сделал из общения с представителями Запада.

Ранее Лукашенко предположил, что мирные переговоры по Украине могут состояться осенью. Об этом, утверждает он, уже говорят в Европе.

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    Алевтина Запольская
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