Стилист назвала популярные у женщин визуально старящие летние вещи

Стилист Ирэн Ляпун назвала популярные у женщин брюки-кюлоты визуально старящими

Практикующий стилист-имиджмейкер Ирэн Ляпун назвала популярные у женщин летние вещи, которые их визуально старят. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В списке оказались футболки с пестрыми принтами, брюки-кюлоты и широкополая соломенная шляпа. По мнению Ляпун, данные предметы гардероба придают образам лишний объем. Лучше сделать выбор в пользу минималистичных вещей, например однотонных футболок, длинных брюк из льна или хлопка, а также шляп или панам с узкими полями, уточнила она.

Помимо прочего, специалистка добавила в свой рейтинг плисированные юбки длины миди, очки с оправой «кошачий глаз», пляжную сумку с ярким принтом и босоножки с круглым мысом. В нынешнем сезоне Ляпун посоветовала обратить внимание на джинсовые юбки с передним разрезом и классические плетеные шоперы. Что касается очков и обуви, то можно присмотреться к вариантам с более прямыми оправами и моделям с квадратным носом.

Кроме того, не стоит носить шифоновые блузки с цветочным узором и слишком короткие шорты. Собеседница издания отметила, что неверно выбранный рисунок на одежде может не только испортить впечатление от всего образа в целом, но и состарить. Короткие шорты, в том числе с кружевными нашивками, низкой посадкой и подворотами, совершенно не подходят для города. В связи с этим Ляпун предложила приобрести более свободные варианты, прикрывающие ягодицы.

Ранее стилист Лилия Фаттахова раскрыла цвета в одежде, которые идут всем россиянкам. В первую очередь эксперт обратила внимание на оранжевые и розовые тона. В первом случае Фаттахова отметила, что красный подтон делает образ более роскошным и стильным. Что касается розового, то брюнеткам больше всего подойдут малиновые оттенки, блондинкам — фуксия, а женщинам старше 40 лет можно присмотреться к пудрово-розовой гамме.