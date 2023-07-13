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17:36, 13 июля 2023Ценности

Стилист раскрыла подходящие всем россиянкам цвета в одежде

Стилист Лилия Фаттахова: оранжевые и розовые цвета в одежде подходят всем россиянкам

Фото: Alexander Kovacs / Unsplash

Стилист, дизайнер и создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова раскрыла цвета в одежде, которые идут всем россиянкам. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

В первую очередь эксперт обратила внимание на оранжевые и розовые тона. В первом случае Фаттахова отметила, что красный подтон делает образ более роскошным и стильным. Что касается розового, то брюнеткам больше всего подойдут малиновые оттенки, блондинкам — фуксия, а женщинам старше 40 лет можно присмотреться к пудрово-розовой гамме.

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Кроме того, эксперт выделила небесно-голубые и белые тона. Многие люди думают, что светлые оттенки идут только стройным женщинам. По мнению стилиста, белый цвет может украсить образ россиянки с любым телосложением. «Главное — выбрать правильный материал, например, девушкам с пышными формами лучше выбирать такие ткани, как хлопок или лен», — пояснила она.

В завершение собеседница издания рассказала о зеленых и черных оттенках. Фаттахова заявила, что они подходят всем женщинам, однако необходимо учитывать свой тон кожи и цвет глаз. Так, насыщенный зеленый хорошо смотрится на брюнетках, а пастельный — на блондинках. «Как и белый, черный является еще одним базовым и универсальным цветом. Однако женщинам старше 40 лет не стоит носить его близко к лицу. Например, надевать водолазки с горлом, чтобы не прибавить себе лишних лет», — заключила Фаттахова.

Ранее дизайнер Валерия Антонова перечислила россиянам дорого выглядящие оттенки в одежде. По словам эксперта, наиболее роскошно в предметах гардероба смотрится белый цвет за счет своей непрактичности. Помимо этого, в список богатых цветов специалистка внесла бежевый.

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    Мария Винар
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