Россиянам перечислили дорого выглядящие цвета одежды

Дизайнер Валерия Антонова: белый и бежевый цвета в одежде выглядят дорого и роскошно

Дизайнер Валерия Антонова перечислила россиянам дорого выглядящие оттенки в одежде. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, наиболее роскошно в предметах гардероба смотрится белый цвет за счет своей непрактичности. «Он подходит любому человеку, независимо от цвета кожи. Белый цвет чрезвычайно универсален. От белых джинсов до белых кроссовок и сапог — с ним невозможно ошибиться. Однотонный белый наряд — это современно и круто, но вы также можете освежить его ярким оттенком, например, красным шарфом или зеленой сумочкой, чтобы добавить индивидуальности и контраста», — заявила Антонова.

Помимо этого, в список богатых цветов специалистка внесла бежевый. По ее словам, такие материалы, как шерсть, кашемир, лен или шелк в данном оттенке сделает образ более элегантным и дорогим. При этом дизайнер отметила, что бежевый выглядит модно в любое время года, однако осенью он придаст нарядам особенно уместный, теплый и уютный вид.

В заключение Антонова назвала синий цвет. «Он никогда не выходит из моды, а кобальтовый и ультрамарин — родственные оттенки этого цвета — являются самыми дорогими. Кстати, они по праву заняли почетное место на модном троне в новом сезоне. Одежда кобальтового цвета выглядит шикарно и изысканно, особенно рубашки и пиджаки. Этот оттенок также подходит всем, независимо от цвета кожи», — заключила она.

В июне российская стилистка Ольга Скорокосова назвала самые модные цвета одежды на лето 2023 года. Эксперт отметила, что в тренде окажутся малиновые предметы гардероба, поскольку данный цвет был выбран Международным исследовательским институтом Pantone главным в этом году.