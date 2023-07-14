Британскую королеву лишат государственного денежного довольствия

Супруга короля Карла III не будет получать довольствие, выплачивавшееся ее предшественнику

Британскую королеву-консорта Камиллу лишат ежегодного государственного довольствия, которое получал ее предшественник — муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщает Daily Mirror.

14 июля Национальным аудиторским управлением, независимым органом по надзору за государственными расходами Великобритании, был опубликован отчет о расходах королевской семьи. В документе сказано, что парламент ежегодно выплачивал мужу королевы 359 тысяч фунтов стерлингов (42,5 миллиона рублей).

Камилла, супруга нового короля Карла III, не станет «получать отдельное ежегодное денежное довольствие, а мероприятия с ее участием будут спонсироваться средствами Государственного гранта». Причина этой перемены состоит в том, что так называемый Цивильный лист и несколько финансовых грантов от правительства, предоставляемые на официальные расходы королевской семьи, были заменены Государственным грантом. Его бюджет пополняется процентами от прибыли, которую приносят королевские владения.

Изменения в законодательстве, касающиеся финансирования королевской семьи, были приняты еще в 2011 году, однако это не повлияло на ежегодное довольствие принца Филиппа. Причина состоит в том, что он был по имени упомянут в Цивильном листе 1952 года, где ему гарантировались пожизненные выплаты. Поскольку раздел, касающийся принца Филиппа, был именным, его привилегии не могут быть переданы Камилле вместе с титулом.

Ранее Карл III решил продать 12 из 37 лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы на их содержание. Лучших скакунов планировалось продать на аукционе.