В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

«Известия»: в России к 2025 году число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн

В России к 2025 году произойдет сокращение числа работающих пенсионеров до 5,6 миллиона вследствие реформы в этой области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз журнала ВНИИ труда.

Издание отмечает, что на конец 2022 года число работающих пенсионеров составило 7,9 миллиона, снизившись на 600 тысяч с прошлого года.

Также уточняется, что людям становится невыгодно работать в легальном поле и часть лиц смещается в неформальный сектор, где условия и производительность труда имеют более низкий уровень, считают эксперты.

Ранее руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров предложил провести в России «приватизацию в интересах пенсионеров»