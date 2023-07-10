Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:19, 10 июля 2023Экономика

В России предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

В НИФИ Минфина предложили рассмотреть приватизацию в интересах пенсионеров

Фото: Matt Bennett / Unsplash

Руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров предложил провести в России «приватизацию в интересах пенсионеров», пишут «Ведомости».

Поскольку в последние месяцы приватизация в стране активно обсуждается, стоит подумать о том, как размещать акции госкомпаний, отметил Назаров. Передача госсобственности в частные руки, проведенная в 90-х годах, была «грабительская», и сейчас нужен «более социально приемлемый вариант».

Проведение приватизации в интересах пенсионеров, во-первых, может повысить легитимность этой процедуры, а во-вторых, решить другие задачи, такие как вопрос развития внутреннего инвестиционного рынка, сказал глава НИФИ. В разговоре с журналистами Назаров рассказал о нескольких видах такой приватизации.

Материалы по теме:
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Сегодня
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023

Первую он назвал линейной — она предполагает отправку средств, полученных за счет продажи госпакетов, на разовую надбавку к пенсии. Второй путь — передача акций госкомпаний в собственность граждан через пенсионные фонды и управляющие компании.

Приватизация была бы очень актуальна в условиях растущего дефицита бюджета, так как принесла бы большие суммы в государственную казну, прокомментировал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов. Она также помогла бы перезапуску промышленных отраслей и перенастройке логистики. Сейчас эти и многие другие направления нуждаются в финансировании на фоне санкций и трудностей с привлечением зарубежного капитала.

О новой приватизации в России заговорили после публикации апрельской программной статьи главы ВТБ Андрея Костина, где он назвал передачу госсобственности в частные руки основой для новой модели роста экономики. Позже эту идею поддержали замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

    В России предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

    Блогерша примерила ультракороткую юбку за 93 тысячи рублей и смутила подписчиков

    Пушилин оценил работу ПВО в ДНР

    Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО

    В НАТО заявили о полном согласии по расширению альянса на Восток

    Названо число находящихся в пробке у Крымского моста автомобилей

    В Сочи самолеты начали массово уходить на запасные аэродромы

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Российские ракетоносцы Ту-160 провели 12-часовой полет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости