Глава Пентагона признался в использовании кассетных боеприпасов

Глава Пентагона Остин заявил, что использовал кассетные боеприпасы в бою

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN признался, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин заявил, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые Соединенными Штатами Киеву кассетные боеприпасы.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее «освободить» потерянные территории.

13 июля бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что украинская армия получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их. «Мы только что получили их, мы еще не использовали, но они могут радикально изменить [поле боя]», — сказал он.