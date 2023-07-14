В российском регионе подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

СУ СК по Приморью: в Уссурийске подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

В Уссурийске в Приморском крае воспитанник спецшколы нанес ножевые ранения двоим товарищам по школе и сбежал из учреждения с приятелями. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.

По информации ведомства, в ночь на 13 июля между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью. 16-летний подозреваемый задержан.

В пресс-службе агентству РИА Новости уточнили, что второй госпитализированный юноша тоже пострадал от порезов

Ранее стало известно, что в Новосибирской области арестовали подростков за раненного ножом 15-летнего сверстника. 20 июня подозреваемые (14 и 15 лет) встретили пострадавшего на берегу реки Иня, где у них случился конфликт.