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04:57, 14 июля 2023Россия

В российском регионе подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

СУ СК по Приморью: в Уссурийске подросток порезал двух сверстников и сбежал из спецшколы

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В Уссурийске в Приморском крае воспитанник спецшколы нанес ножевые ранения двоим товарищам по школе и сбежал из учреждения с приятелями. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.

По информации ведомства, в ночь на 13 июля между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью. 16-летний подозреваемый задержан.

В пресс-службе агентству РИА Новости уточнили, что второй госпитализированный юноша тоже пострадал от порезов

Ранее стало известно, что в Новосибирской области арестовали подростков за раненного ножом 15-летнего сверстника. 20 июня подозреваемые (14 и 15 лет) встретили пострадавшего на берегу реки Иня, где у них случился конфликт.

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    Юлия Мискевич
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