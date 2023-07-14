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12:59, 14 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о начале эпохи постправды

Глава белорусского Совета республики Кочанова: современный мир живет в эпоху постправды
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Современный мир живет по жестоким, а порой просто нечеловеческим законам, считает председатель белорусского Совета республики Наталья Кочанова. Ее слова приводит БелТА.

По словам Кочановой, после начала эпохи постправды нормы международного права и принципы дипломатии практически не работают.

«Против тех, кто говорит правду и действует по совести, объявлен самый настоящий геноцид», — заявила она. Глава совета подчеркнула, что в этих условиях главная задача, стоящая перед Белоруссией, — сохранение суверенитета и независимости государства и продолжение интеграции с Россией «с учетом коренных интересов и исконных ценностей белорусов и россиян».

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«Надо действовать более решительно и на опережение, пресекая любые попытки захватить умы и души наших людей, не дать сломать их духовно-нравственный стержень и отдалить друг от друга братские народы», — считает Кочанова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сближение с Союзным государством является гарантией сохранения суверенитета для постсоветских стран. Кроме того, Лукашенко назвал сплочение и укрепление межгосударственных связей стран бывшего СССР важным условием для дальнейшего существования.

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    Алевтина Запольская
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