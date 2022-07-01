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Лукашенко назвал гарантию сохранения суверенитета для постсоветских стран

Президент Лукашенко назвал Союзное государство гарантией суверенитета постсоветских стран

Фото: Markus Schreiber / AP

Сближение с Союзным государством является гарантией сохранения суверенитета для постсоветских стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно.

«Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством», — сказал глава республики. Он также отметил, что только сообща державы смогут бороться с глобальными проблемами.

Кроме того, Лукашенко назвал сплочение и укрепление межгосударственных связей стран бывшего СССР важным условием для дальнейшего существования.

Ранее Минск и Москва договорились совместными усилиями предпринимать шаги против культивирования национализма и героизации неофашизма. Кроме того, страны выступили против попыток исказить историю Великой Отечественной войны.

В 2021 году президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко согласовали программу интеграции в рамках Союзного государства. Программа предполагает поэтапное сближение экономической, политической, таможенной и иных сфер двух стран.

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Алевтина Запольская
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