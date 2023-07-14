Украина призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии с призывом помиловать Саакашвили

Депутаты Верховной Рады Украины приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Киев простит предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной Рады по правам человека, а также помиловать экс-президента с учетом его тяжелого физического состояния.

Кроме того, украинские депутаты призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении Саакашвили, тем самым подтвердив важность соблюдения стандартов прав человека.

Ранее бывший президент республики рассказал, что Министерство юстиции Украины четыре месяца назад отправляло Грузии запрос для его экстрадиции, но в Тбилиси сообщили, что не получали обращения.