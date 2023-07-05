Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 5 июля 2023Бывший СССР

Саакашвили рассказал о запросе Киева для его экстрадиции

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что Киев отправлял запрос для его экстрадиции

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Министерство юстиции Украины отправляло запрос для его экстрадиции. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Минюст Украины четыре месяца назад потребовал начать процедуру моей экстрадиции, и украинский консул немедленно принес этот документ», — говорится в публикации.

Кроме того, Саакашвили обвинил грузинские власти во лжи, так как они заявили, что не получали подобного запроса от Украины.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования политика тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, и вопрос отношения к экс-президенту разделяет общество.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

    Взрослым запретили есть самый популярный соус

    Назван способ не платить долг по ипотеке за унаследованную квартиру

    В Европе захотели обязать компании платить за «быструю моду»

    Россиян предупредили о жаре почти до 40 градусов

    ФСБ уличила полицейского в получении взятки от 23-летнего водителя

    В Германии раскрыли причину ареста личных автомобилей россиян

    В Тобольске раскопали планировку города XVII-XVIII веков

    Артемий Лебедев назвал россиян ленивыми

    ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости