Саакашвили рассказал о запросе Киева для его экстрадиции

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что Киев отправлял запрос для его экстрадиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Министерство юстиции Украины отправляло запрос для его экстрадиции. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Минюст Украины четыре месяца назад потребовал начать процедуру моей экстрадиции, и украинский консул немедленно принес этот документ», — говорится в публикации.

Кроме того, Саакашвили обвинил грузинские власти во лжи, так как они заявили, что не получали подобного запроса от Украины.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования политика тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, и вопрос отношения к экс-президенту разделяет общество.