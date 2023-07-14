Украинские военные расстреляли машину с гражданскими

Опубликовано видео расстрела украинскими военными машины с гражданскими под Угледаром

Украинские военные открыли огонь по машине с гражданскими, которая заехала в «серую зону» под Угледаром. Видеозапись публикует РИА Новости.

На опубликованных в сети кадрах видно, как отделение пехоты на бронированной машине открывает огонь по легковому автомобилю, который движется по проселочной дороге.

После того как транспортное средство остановилось, бойцы достали из него тела двух гражданских. Впоследствии они оттянули машину в кусты, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что в Луганске суд приговорил к 14 годам военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, бросившего гранату во двор жилого дома. В момент взрыва там находилась 66-летняя хозяйка.