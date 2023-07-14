Рита Ора появилась на публике в нижнем белье и была обругана в сети

Певица Рита Ора появилась на вечеринке Vogue и Self Portrait в комплекте нижнего белья

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном виде и подверглась критике со стороны фанатов в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

32-летняя исполнительница посетила вечеринку британского журнала Vogue и бренда одежды Self Portrait. Для мероприятия знаменитость выбрала платье-сетку, выполненное из бисера. При этом она надела под него комплект нижнего белья черного цвета, состоящий их классических моделей бюстгальтера и трусов. Также звезда дополнила образ сияющими сапогами, кольцами, колье и браслетами из серебра.

Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Читатели издания не оценили внешний вид артистки и обругали ее в комментариях под материалом. «Не сексуально и не стильно», «Это не платье, а рыболовная сетка», «Унылый образ», «Она много работает над собой, чтобы быть в хорошей форме. Однако в ней нет сексуальной привлекательности», «Выглядит дешево», «Как была незаметной, так и сейчас ничем не выделяется», — возмущались они.

Ранее Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Поп-исполнительница посетила модный показ люксового бренда Alaia, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость предстала перед камерами в прозрачном кружевном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что на звезде надеты трусы на высокой посадке. В то же время она решила отказаться от бюстгальтера.