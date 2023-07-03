Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье без нижнего белья

Певица Рита Ора появилась на показе Alaia в прозрачном платье без нижнего белья

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

32-летняя поп-исполнительница посетила модный показ люксового бренда Alaia, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость вышла в свет в прозрачном кружевном платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что на звезде надеты трусы на высокой посадке. В то же время она решила отказаться от бюстгальтера.

Образ артистки дополнили туфли на высокой шпильке, оформленные сияющей платформой, а также макияж в стиле smoky eyes.

В мае Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.