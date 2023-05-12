Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:58, 12 мая 2023Ценности

Рита Ора ответила на нападки хейтеров по поводу ее вульгарного стиля

Певица Рита Ора ответила на регулярные нападки хейтеров по поводу ее вульгарного стиля

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. Интервью на эту тему она дала журналистам Glamour.

32-летняя знаменитость рассказала, что на протяжении всей карьеры регулярно сталкивается с негативными высказывания со стороны поклонников по поводу ее внешнего вида. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.

Материалы по теме:
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян. Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
Джаред Лето в костюме кошки, Lil Nas в трусах и полуголые Кардашьян.Как звезды эпатировали публику на главном балу года?
2 мая 2023
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Поп-исполнительница призналась, что всегда восхищалась Мадонной, которая никогда не отказывалась от вызывающей одежды вопреки оскорблениям со стороны общества. «Она знала, что многие не согласятся с ней, но все равно делала то, что хочет! Я благодарю ее за смелость, поскольку такое поведение вдохновляет меня!» — уточнила Ора в заключение.

В феврале Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
Экономике Латинской Америки предсказали спад из-за глобальной проблемы
В Германии назвали способное помешать контрнаступлению ВСУ российское оружие
Малышева развеяла популярный миф о воде
В московской квартире нашли мумифицированное тело мужчины
Рита Ора ответила на нападки хейтеров по поводу ее вульгарного стиля
Раскрыты новые подробности дела московского отравителя в электричках
Дочь Пола Уокера появится в новом «Форсаже»
Сотрудники российского Интерпола задержали в Москве балканского наркоторговца
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.