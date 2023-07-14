В США сравнили танковую мощь России и Украины

Экс-разведчик США Риттер: у России больше танков, чем у Украины

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал не верить информации о том, что Россия имеет меньше танков, чем Украина. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Сравнивая количество бронетехники на вооружении у русской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ), он указал на тот факт, что Москва в месяц выпускает более ста современных танков, в то время как Киев самостоятельно не производит уже ничего, полагаясь на поставки от западных союзников. Кроме того, экс-разведчик отметил, что иностранные танки на передовой уничтожены. «У России, между тем, танков более чем достаточно», — заключил Риттер.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предсказал, что российские войска сожгут танки Challenger 2, которые ВСУ передала Великобритания. Он назвал хорошей новостью тот факт, что у украинских военных всего 14 таких танков с низкой живучестью.