Российский журналист рассказал о тяжелой травме во время съемок

Журналист Антон Лядов рассказал, как вывихнул руку во время съемок фильма об Антарктиде

Российский журналист Антон Лядов заявил, что во время съемок фильма об Антарктиде получил вывих руки, который мог привести к ампутации конечности. О том, как это произошло, он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале «The Люди».

Журналист получил тяжелую травму, когда находился на лодке в открытом океане. «13-й день на лодке. (...) Мне снится, будто какая-то полундра, и все прыгают в воду. Заводится двигатель, я вскакиваю с кровати и просто сам себе вырываю сустав», — описал происшествие Лядов.

Позднее, по его словам, прибывший на лодку врач порекомендовал отправиться с ним на круизный лайнер, чтобы специалист мог оказать необходимую помощь. «Ощущение, будто там все перерезали, и вставить обратно не получается. (...) Нет ни одного положения, при котором боль при 10-балльной шкале можно снизить хотя бы на 8», — поделился он.

На корабле Лядову вправили сустав. По заверению журналиста, экипаж корабля не потребовал с него оплаты за проведенную операцию.

По его словам, травма могла привести к серьезным последствиям. Журналист объяснил, что если бы эту операцию не совершили вовремя, то кровь перестала бы поступать к тканям руки, что в конечном итоге привело бы к ее ампутации. «Снимок МРТ на земле покажет смещение и деформацию плечевой кости, разрыв связок и отек костного мозга», — рассказал о диагнозе Лядов.

Ранее Лядов рассказал об угрозах, поступивших ему после выхода документального фильма о Сомали. Он заявил, что подобные сообщения получал не только он, но и проводник-сомалиец, помогавший съемочной команде ориентироваться в стране.