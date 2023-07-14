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16:40, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Российский журналист рассказал о тяжелой травме во время съемок

Журналист Антон Лядов рассказал, как вывихнул руку во время съемок фильма об Антарктиде
Антон Лядов

Антон Лядов. Кадр: The Люди / YouTube

Российский журналист Антон Лядов заявил, что во время съемок фильма об Антарктиде получил вывих руки, который мог привести к ампутации конечности. О том, как это произошло, он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале «The Люди».

Журналист получил тяжелую травму, когда находился на лодке в открытом океане. «13-й день на лодке. (...) Мне снится, будто какая-то полундра, и все прыгают в воду. Заводится двигатель, я вскакиваю с кровати и просто сам себе вырываю сустав», — описал происшествие Лядов.

Позднее, по его словам, прибывший на лодку врач порекомендовал отправиться с ним на круизный лайнер, чтобы специалист мог оказать необходимую помощь. «Ощущение, будто там все перерезали, и вставить обратно не получается. (...) Нет ни одного положения, при котором боль при 10-балльной шкале можно снизить хотя бы на 8», — поделился он.

На корабле Лядову вправили сустав. По заверению журналиста, экипаж корабля не потребовал с него оплаты за проведенную операцию.

По его словам, травма могла привести к серьезным последствиям. Журналист объяснил, что если бы эту операцию не совершили вовремя, то кровь перестала бы поступать к тканям руки, что в конечном итоге привело бы к ее ампутации. «Снимок МРТ на земле покажет смещение и деформацию плечевой кости, разрыв связок и отек костного мозга», — рассказал о диагнозе Лядов.

Ранее Лядов рассказал об угрозах, поступивших ему после выхода документального фильма о Сомали. Он заявил, что подобные сообщения получал не только он, но и проводник-сомалиец, помогавший съемочной команде ориентироваться в стране.

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    Мария Большакова
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