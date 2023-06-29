Российский журналист рассказал об угрозах после выхода документального фильма

Журналист Антон Лядов рассказал об угрозах, поступивших ему после выхода фильма о Сомали

Российский журналист Антон Лядов заявил, что после выхода документального фильма о Сомали на англоязычном канале ему стали поступать многочисленные угрозы от местных жителей. Подробностями он поделился на YouTube-канале «The Люди».

Журналист заявил, что угрозы, адресованные как ему, так и оставшемуся в стране сомалийцу, помогавшему съемочной команде, начали поступать вскоре после публикации ролика. «У него (сомалийца-проводника — прим. «Ленты. ру») огромные проблемы из-за вашего видео, мы очень просим убрать этот ролик с канала», «Ты говоришь гадости о моей стране. (…) Ты пожалеешь, что разместил это видео о Сомали», — зачитал журналист некоторые послания.

Лядов заявил, что подобные сообщения отправляли ему блогеры, которым заплатило сомалийское правительство. По мнению журналиста, его фильм, набравший сотни тысяч просмотров, портит имидж руководства страны.

«Оказалось, что в скором времени в Сомали должны были состояться выборы. И действующее правительство надеялось их легко выиграть. (...) А из этого ролика следует, что не так уж хорошо сомалийское правительство справляется со всем», — предположил Лядов.

Журналист отметил, что фильм был удален с англоязычного канала проекта, а также обратил внимание на то, что съемочная команда обеспечила безопасность получившему угрозы сомалийцу, перечислив ему деньги для временного переезда в другую страну.

В 2020 году Лядов рассказал о жестких действиях белорусских силовиков по отношению к протестующим против выборов президента страны. Блогера задержала милиция. Он провел в изоляторе два дня.