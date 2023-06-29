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15:52, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Российский журналист рассказал об угрозах после выхода документального фильма

Журналист Антон Лядов рассказал об угрозах, поступивших ему после выхода фильма о Сомали

Кадр: The Люди / Youtube

Российский журналист Антон Лядов заявил, что после выхода документального фильма о Сомали на англоязычном канале ему стали поступать многочисленные угрозы от местных жителей. Подробностями он поделился на YouTube-канале «The Люди».

Журналист заявил, что угрозы, адресованные как ему, так и оставшемуся в стране сомалийцу, помогавшему съемочной команде, начали поступать вскоре после публикации ролика. «У него (сомалийца-проводника — прим. «Ленты. ру») огромные проблемы из-за вашего видео, мы очень просим убрать этот ролик с канала», «Ты говоришь гадости о моей стране. (…) Ты пожалеешь, что разместил это видео о Сомали», — зачитал журналист некоторые послания.

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Лядов заявил, что подобные сообщения отправляли ему блогеры, которым заплатило сомалийское правительство. По мнению журналиста, его фильм, набравший сотни тысяч просмотров, портит имидж руководства страны.

«Оказалось, что в скором времени в Сомали должны были состояться выборы. И действующее правительство надеялось их легко выиграть. (...) А из этого ролика следует, что не так уж хорошо сомалийское правительство справляется со всем», — предположил Лядов.

Журналист отметил, что фильм был удален с англоязычного канала проекта, а также обратил внимание на то, что съемочная команда обеспечила безопасность получившему угрозы сомалийцу, перечислив ему деньги для временного переезда в другую страну.

В 2020 году Лядов рассказал о жестких действиях белорусских силовиков по отношению к протестующим против выборов президента страны. Блогера задержала милиция. Он провел в изоляторе два дня.

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    Мария Большакова
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