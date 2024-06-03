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05:46, 3 июня 2024Бывший СССР

Минобороны высказалось о добровольцах ВСУ

Минобороны: добровольцы ВСУ с начала спецоперации практически выбиты

Фото: Toby Melville / Reuters

Добровольцы, вошедшие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале специальной военной операции (СВО), в ходе боевых действий практически выбиты, сообщило Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Военнослужащий добровольческого корпуса «Южной» группировки войск с позывным «ВВ» отметил, что в «пехотном варианте противник сейчас проседает». «Добровольцы, которые зашли по началу СВО, они постепенно выбиты — 300-е, 200-е, — устали, уходят. Вся эта резервная сила была использована до нынешнего времени», — высказался он.

По мнению военнослужащего, новые бойцы ВСУ на передовой имеют существенно меньший уровень подготовки, так как Киев сократил время их подготовки до минимума.

Ранее стало известно, что в мае ВСУ потеряли в зоне СВО более 35 тысяч военнослужащих. Украина также лишилась 2700 единиц вооружения, в том числе 290 танков и боевых бронемашин, среди которых четыре Abrams и семь Leopard.

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      Марина Совина
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