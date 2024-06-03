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06:30, 3 июня 2024Наука и техника

Обнаружена двигающаяся с околосветовой скоростью плазма

arXiv: у черной дыры Swift J1727.8-1613 обнаружили релятивистский джет

Изображение: Wood et al., 2024 / phys.org

Ученые из Университета Кертина в Австралии изучили рентгеновскую двойную систему Swift J1727.8-1613 и обнаружили релятивистский джет — струю плазмы, двигающуюся с околосветовой скоростью. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В рентгеновских двойных системах обычная звезда или белый карлик передают массу на компактный объект, который может быть нейтронной звездой или черной дырой. Эти системы подразделяются на рентгеновские двойные малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные большой массы (HMXB) в зависимости от параметров звезды-донора.

Swift J1727.8-1613, располагающаяся на расстоянии 8800 световых лет, является системой с маломассивной черной дырой и была обнаружена в августе 2023 года. Донором является звезда спектрального класса К (оранжевая), а орбитальный период системы составляет примерно 7,6 часа.

Новые наблюдения были проведены с помощью радиоинтерферометров Very Long Baseline Array (VLBA) и Long Baseline Array (LBA). Было подтверждено существование яркого, сильно вытянутого джета, ориентированного в направлении север-юг.

Длина непрерывного джета составляет около 40 угловых миллисекунд (mas), что эквивалентно 95-160 астрономическим единицам. Струя простирается на 30 mas на юг и 10 mas на север от ядра системы, что делает ее, вероятно, самой протяженной структурой такого рода в рентгеновских двойных системах из обнаруженных на данный момент

Ученые также определили скорость джета (0,27 от скорости света) и его наклон (не более 74 градусов). Они предположили, что обнаруженный отдельный узел джета может быть результатом нисходящей внутренней ударной волны или взаимодействия джета с межзвездной средой.

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      Александр Еникеев
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