Блогер Антон Лядов опроверг информацию о своем задержании в Казахстане

Блогер, автор канала «The Люди» Антон Лядов опроверг сообщения СМИ о его задержании в Казахстане. На странице своего аккаунта в Instagram он подчеркнул, что не пересекал границу республики.

«Меня не задержали. Я не нахожусь в Казахстане. Друзья, я и мои близкие получают множество сообщений по поводу новости о моем якобы задержании. Это не так», — написал российский блогер в публикации. При этом Лядов не уточнил, где именно он находится.

Ранее о задержании блогера сообщили в Telegram-канале Mash со ссылкой на казахстанские СМИ. Однако там же в комментариях агент блогера Саид написал, что данные не соответствуют действительности. О том, что с Лядовым все в порядке, заявляла также его девушка.

В 2020 году Лядов рассказал о жестких действиях белорусских силовиков по отношению к протестующим против избрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко. Блогера задержала милиция и два дня продержала в изоляторе. «Такого ужаса я не видел ни в Венесуэле, ни в Северной Корее», — описал опыт он.