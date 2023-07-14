Дачникам посоветовали бороться с хреном при помощи соли

Агроном Коврижных: избавиться от хрена на участке можно при помощи соли

Владельцам дачных участков предложили бороться с хреном при помощи соли. Подобный совет дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

По словам эксперта, в случае, если хрен разросся на участке и от него нужно избавиться быстро, поможет использование соли. Для быстрого избавления от растения необходимо срезать у него листья, засыпать срез солью, а затем присыпать сверху землей.

Другой вариант применения соли для истребления хрена — раскопать землю около корня, проткнуть его длинной острой спицей поглубже и налить в образовавшееся отверстие крепкий солевой раствор. Кроме того, эффективным способом борьбы с молодыми растениями Коврижных назвала полив кипятком, который следует проводить раз в месяц.

Ранее владельцам дачных участков предложили избавиться от хрена с помощью селитры.