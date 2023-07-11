Среда обитания
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20:36, 11 июля 2023Среда обитания

Дачникам подсказали способы побороть хрен

Агроном Коврижных: избавиться от хрена на участке можно с помощью селитры

Фото: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz / Wikimedia Commons

Владельцам дачных участков предложили избавиться от хрена с помощью селитры. Способы борьбы с коварным растением им подсказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, хрен отличается живучестью, поэтому полностью убрать его с участка — непростая задача. По причине того, что его корни могут уходить на глубину до пяти метров, ограничиться обычным выкапыванием не удастся. В качестве одного из методов уничтожения хрена Коврижных посоветовала использовать аммиачную селитру, которой необходимо будет засыпать почву вокруг растения. На один куст, по словам специалиста, ее потребуется не менее килограмма.

Другое средство, способное побороть хрен — гербициды. Коврижных предупредила, что применять их стоит крайне осторожно: для этого нужно раскопать землю вокруг растения, а затем набрать вещество в шприц и ввести прямо в корневище.

Ранее дачникам предложили бороться с одуванчиками с помощью кукурузной муки.

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    Полина Кислицына
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