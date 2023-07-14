В Москве извращенец угрозами заставил уборщиц заняться сексом друг с другом

В Москве сварщик, угрожая трубой, изнасиловал уборщиц и принудил к сексу друг с другом

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали сварщика из Киргизии, который изнасиловал двух сотрудниц клинингового агентства, а затем заставил их заняться сексом друг с другом, угрожая трубой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

46-летний извращенец вызвал уборщиц, обещая адекватный гонорар, на территорию завода в 3-м Хорошевском проезде. Там он их встретил и запер в помещении. Мужчина приказал женщинам раздеваться, они отказались, тогда он нанес им несколько ударов трубой. После чего пленницы подчинились приказам извращенца, который сначала изнасиловал их, а затем вынудил заняться сексом друг с другом.

После этого насильник отпустил потерпевших. Уборщицы обратились в правоохранительные органы с заявлением. Возбуждено уголовное дело.