Посольство России: Украина не будет соблюдать обещания по применению кассетных боеприпасов

Украина не будет соблюдать обещания, касательно применения полученных от США кассетных боеприпасов. Об этом заявило посольство России в Соединенных Штатах в Telegram-канале.

В дипмиссии обратили внимание на слова американских чиновников о том, что украинская сторона взяла на себя обязательство использовать кассетные снаряды с осторожностью и определенными ограничениями. В посольстве заявления Белого дома назвали неуклюжей попытка оправдать собственные провокационные действия.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей», — подчеркнули в дипмиссии.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее «освободить» потерянные территории.