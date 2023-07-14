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05:17, 14 июля 2023Мир

Посольство России усомнилось в соблюдении Киевом обещаний по кассетным снарядам

Посольство России: Украина не будет соблюдать обещания по применению кассетных боеприпасов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина не будет соблюдать обещания, касательно применения полученных от США кассетных боеприпасов. Об этом заявило посольство России в Соединенных Штатах в Telegram-канале.

В дипмиссии обратили внимание на слова американских чиновников о том, что украинская сторона взяла на себя обязательство использовать кассетные снаряды с осторожностью и определенными ограничениями. В посольстве заявления Белого дома назвали неуклюжей попытка оправдать собственные провокационные действия.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей», — подчеркнули в дипмиссии.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее «освободить» потерянные территории.

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    Марина Совина
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