Назван ставший центром российской разведки город в Европе

FT: столица Австрии Вена стала новым центром российской разведки в Европе

Столица Австрии Вена стала новым центром российской разведки в Европе, таковым город назвало издание Financial Times (FT).

Отмечается, что австрийское правительство не спешит изменить сложившуюся ситуацию. Так, с начала конфликта на Украине европейские страны, по данным FT, выслали «более 400 российских шпионов», в то время как Австрия — всего четырех.

В настоящее время в Вене расположены штаб-квартиры крупнейших международных организаций, таких как МАГАТЭ, ОПЕК и различных агентств ООН, однако власти страны закрывают глаза на «тайную разведывательную деятельность на своей территории», пока целью не становится австрийское правительство, сообщается в материале.

Источник издания отметил, что в австрийской столице находятся более 180 аккредитованных российских дипломатов, около трети из них используют дипломатическое прикрытие для сбора разведданных, однако Австрии это сходит с рук, даже со стороны Европы.

«Вена — идеальный центр для шпионажа и всегда им была», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) заявила, что Государственный департамент США разослал СМИ указания, в которых рассказал, как нужно освещать новости о России. Цель этих указаний — внедрить идею необходимости силовой борьбы с российской властью.