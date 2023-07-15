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06:30, 15 июля 2023Интернет и СМИ

Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Фото: David Hiscock / Reuters

Частная американская компания OceanGate Expeditions, владевшая потерпевшим крушение батискафом «Титан», удалила все свои аккаунты из социальных сетей. Об этом передает РИА Новости.

Теперь у фирмы нет учетных записей в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также в Twitter и LinkedIn.

На сайте OceanGate Expeditions доступно только уведомление, что она приостановила все исследовательские и коммерческие операции.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.

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    Марина Совина
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