Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Владевшая батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

Частная американская компания OceanGate Expeditions, владевшая потерпевшим крушение батискафом «Титан», удалила все свои аккаунты из социальных сетей. Об этом передает РИА Новости.

Теперь у фирмы нет учетных записей в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также в Twitter и LinkedIn.

На сайте OceanGate Expeditions доступно только уведомление, что она приостановила все исследовательские и коммерческие операции.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.