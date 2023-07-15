Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 15 июля 2023Россия

В Совфеде обвинили США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны

Сенатор Ковитиди обвинила США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

США виновны в развязывании более 200 конфликтов с конца Второй мировой войны. Об этом заявила член Совета Федерации России Ольга Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

«С момента окончания Второй мировой войны США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооруженного конфликта», — сказала сенатор, уточнив, что Соединенные Штаты причастны к масштабным трагедиям в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах.

По словам Ковитиди, происходящие сегодня на Украине события также являются результатом американской военной стратегии и противостояния с Россией. Она отметила, что украинский конфликт может закончиться завтра, если этого захочет Вашингтон. Однако вместо того, чтобы положить конец вооруженному столкновению, США упорно вооружают Украину, заставляют это же делать страны ЕС, союзников по НАТО, добавила член Совфеда.

Ранее Ковитиди заявила, что президент Украины Владимир Зеленский довел конфликт в Донбассе до состояния войны НАТО с Россией. Сенатор также обвинила украинские власти в том, что они причинили много горя своему народу. В качестве примера она привела катастрофу на Каховской ГЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Среди подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак выявили несовершеннолетних

    В США назвали потери ВСУ в технике

    Бузова объяснила нежелание выходить замуж

    Российские военные в Запорожской области получили высокоточные снаряды

    Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

    Стала известна стоимость аренды жилья вблизи ведущих столичных вузов

    Гоночный болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у московского парка

    Президент Южной Кореи заявил о вере в чудо на реке Днепр

    В Совфеде обвинили США в развязывании 201 конфликта с конца Второй мировой войны

    Стали известны подробности обвинения против администратора «Кремлевской прачки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости