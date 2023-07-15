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23:17, 15 июля 2023Бывший СССР

Киев назвал себя выкинутым в помойку из-за сокращения поддержки Западом

Экс-советник Кучмы Соскин: США и Европа выбрасывают Украину на помойку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США сокращают финансовую поддержку Украины, а скоро к ним присоединятся и европейские страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что решение американских властей предоставить Киеву 300 миллионов долларов вместо 500 миллионов является колоссальным ударом для украинского народа. «Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: "Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться"», — возмутился Соскин.

В связи с уменьшением помощи, по его словам, Украина в скором времени превратится в общее кладбище имени президента страны Владимира Зеленского. Экс-советник Кучмы также упрекнул администрацию украинского лидера в том, что она сделала страну должником.

Ранее палата представителей конгресса США отклонила предложенные поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.

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