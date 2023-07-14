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02:54, 14 июля 2023Мир

Конгресс США отклонил поправки о снижении помощи Украине

Палата представителей конгресса США отклонила поправки о снижении военной помощи Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Палата представителей конгресса США отклонила предложенные в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) поправки о снижении и блокировке будущей военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Конгресс отклонил поправки, которые возлагали на президента США Джо Байдена обязанность предоставить палате представителей подробную стратегию по ситуации на Украине.

Ранее член Конгресса Марджори Тейлор Грин инициировала запрет на поставки Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. Также она подала поправку, которая предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Соединенных Штатов из НАТО.

До этого в Белом доме выступили против создания должности инспектора для контроля помощи Киеву. В американской администрации отметили, что в настоящее время в рамках Пентагона уже существует достаточная структура контроля над выделяемой Украине помощи.

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    Марина Совина
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