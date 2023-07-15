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10:40, 15 июля 2023Мир

Такер Карлсон заставил кандидата в президенты США смутиться вопросом о России

Журналист Такер Карлсон смутил кандидата в президенты США вопросом об опасности России
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Globallookpress.com

Бывший ведущий телеканала Fox News американский журналист Такер Карлсон смутил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом о том, почему Россия представляет главную угрозу для США. Это произошло в прямом эфире телеканала BlazeTV, трансляция которого велась на YouТube.

Карлсон отметил, что, хотя Россия считается опасной, число граждан США, убитых русскими, равно нулю. «Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика», — рассказал он.

Журналист пояснил, что тысячи американцев становятся жертвами наркотика фентанила, страной-поставщиком которого является Мексика. Карлсон подчеркнул, что на производство и поставку этого запрещенного вещества приходится значительная часть мексиканской экономики.

«Тогда почему Мексика наш союзник, а Россия — враг?» — спросил журналист Скотта, однако тот не смог этого пояснить.

На тех же дебатах Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Майком Пенсом из-за Украины. По словам журналиста, большинство людей не могут найти на карте Украину, которая получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, поэтому возникает вопрос, в чем здесь заинтересованность США.

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    Полина Кислицына
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