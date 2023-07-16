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11:43, 16 июля 2023Россия

В Крыму отреагировали на атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

Сенатор Цеков: атаки БПЛА ВСУ на Крым происходят с начала спецоперации

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым происходят по разным направлениям с начала специальной военной операции, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на попытку ВСУ нанести удары по ряду объектов в Севастополе утром 16 июля.

Цеков отметил, что украинские беспилотники не достигли своих целей и были сбиты российскими силами. «Нам надо продолжать отражать эти атаки на Крым и побеждать в специально военной операции», — добавил сенатор.

Также собеседник «Ленты.ру» напомнил, что на протяжении всех лет после вхождения Крыма в состав России разные должностные лица Украины высказывались о возвращении полуострова.

«Это говорили и при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко, и при [президенте Украины Владимире] Зеленском, и особенно после начала специальной военной операции. Не самые умные из украинских политиков вообще называли сроки возвращения. Честно говоря, у подавляющего большинства крымчан это вызывает только большую иронию. Украину здесь никто не ждет. Мы естественно и по праву находимся в составе России», — заявил он.

Мы понимаем, что подобные заявления говорят, чтобы нравиться гражданам Украины, ненавидящим Россию, нравиться руководству Европы и Америки

Сергей Цековчлен комитета Совета Федерации по международным делам
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