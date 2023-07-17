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18:23, 17 июля 2023Ценности

54-летняя Татьяна Буланова раскрыла секрет привлекательности

Певица Буланова заявила, что делает лазерные и инъекционные процедуры у косметолога

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла секрет привлекательности. Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

В ответ на вопрос об уходе за собой звезда пояснила, что делает лазерные и инъекционные процедуры у косметолога. Однако, по ее словам, специалиста она посещает редко. «Чаще раза в год не получается: после уколов долгий период реабилитации, а у меня на него почти никогда нет времени», — заявила исполнительница. В то же время собеседница издания указала, что не против пластической хирургии, но боится наркоза и врачей.

Также Буланова отметила, что с конца 1990-х годов придерживается определенного режима питания. Утром она устраивает легкий перекус, затем съедает полноценный обед и отказывается от ужина. «Сейчас это называется интервальным голоданием», — подчеркнула знаменитость.

Ранее в июне российская писательница, сценаристка и телеведущая Дарья Донцова также раскрыла секреты своей красоты. В первую очередь 71-летняя знаменитость рассказала, что сберечь форму ей помогают регулярные посещения спортзала. Также в список вещей, позволяющих писательнице сохранять свой внешний вид, вошли уходовые косметические средства.

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    Карина Черных
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