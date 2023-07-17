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08:51, 17 июля 2023Мир

Падение рейтинга премьера Японии объяснили

Рейтинг одобрения премьера Японии Кисиды упал из-за Фукусимы и национальных проблем с ID

Фото: Johanna Geron / Reuters

Рейтинг одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до самого низкого показателя с момента вступления в должность в 2021 году. Причины этого объяснили в материале Bloomberg.

Опрос Kyodo News показал, что поддержка упала до 34,4 процентов. Другой опрос газеты Asahi выявил, что уровень поддержки политика упал на 5 процентных пунктов до 37 процентов. При этом опрос газеты Sankei говорит, что этот показатель падает третий месяц подряд до 41,3 процентов.

Отмечается, что такая тенденция связана проблем с национальным ID и сбросом очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Около 80 процентов респондентов опроса Kyodo заявили, что объяснение правительства по поводу сточных вод было недостаточным, в то время как 74,7 процентов отказались верить, что текущий обзор проблем с ID решит проблему.

Помимо этого, участники опроса скептически относятся к мерам правительства по борьбе с падением рождаемости в стране. Около 65 процентов опрошенных Asahi выразили неодобрение, в то время как такое же число заявило, что не ожидает повышения уровня рождаемости, согласно опросу Sankei.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал сброс зараженной ядерными отходами воды с «Фукусимы-1» в океан лучшим вариантом утилизации. Он подчеркнул, что такой способ избавления от жидкости является безопасным.

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    Анастасия Заикина
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