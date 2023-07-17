Бывший участник популярного шоу на ТНТ рассказал об уходе из проекта

Бывший участник «Stand Up на ТНТ» Комаров рассказал, что уже год не снимается в проекте

Популярный российский комик, бывший участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Виктор Комаров раскрыл подробности ухода из проекта. В эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что уже год не участвует в съемках программы.

«В зимних съемках 2022 года я еще был, а потом уже, после 202-го, — нет», — сказал Комаров. После ухода из проекта, по его словам, он начал активно развивать личный YouTube-канал с записями своих стендап-выступлений.

Юморист также отметил, что в последние годы проект «Stand Up на ТНТ» не прибавлял популярности выступающим комикам. «Мне тяжело проверить эту информацию, потому что меня давно показывают. Но комики, которые сейчас по пять монологов снимали, говорят, что все равно не могут никуда поехать на гастроли», — объяснил он.

Комаров также рассказал, что иногда спрашивает у зрителей своих концертов, как они о нем узнали. «С YouTube-канала — это где-то 20 процентов, остальные 80 процентов — "Stand Up на ТНТ"», — заключил комик.

Ранее участник «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович объяснил причину массового ухода комиков из проекта. По словам юмориста, в программе стали появляться большое количество новых комиков. «Все уже знают, что нет старичков, ты смотришь, и там всегда разные люди», — пояснил комик. По его мнению, уход некоторых резидентов проекта никак не влияет на успех шоу.