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16:18, 17 июля 2023Бывший СССР

МИД России обвинил Украину в нарушении Венской конвенции

Захарова: посольства Украины нарушают Венскую конвенцию, вербуя наемников в ряде стран

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Посольства Украины в ряде стран вербуют наемников для участия в военных действиях, что грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что агитация и вербовочные мероприятия не относятся к законным функциям дипломатических представительств. Такие действия, по ее словам, идут вразрез с обязанностью представительств уважать законы и правила государства пребывания, поскольку во многих странах вербовка наемников уголовно наказуема.

Захарова также подчеркнула, что отдельные государства имеют обязательства по Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 1989 года.

«Мы неоднократно привлекали внимание наших бывших партнеров к этому обстоятельству, к сожалению, безрезультатно», — сказала Захарова. По ее словам, на Западе готовы «в пику России» закрывать глаза на уголовно наказуемые деяния и нарушение собственного суверенитета.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что с начала специальной военной операции (СВО) Украина привлекла 11 675 иностранных наемников, которые представляют 84 государства мира.

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    Алевтина Запольская
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