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13:06, 17 июля 2023Россия

Раскрыты подробности поездки погибших при теракте на Крымском мосту супругов

Отец погибшей при теракте на Крымском мосту рассказал, что ее семья ехала в Крым впервые
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Супруги Сергей и Наталья Кулик, которые погибли в результате теракта на Крымском мосту, ехали в Крым впервые. Такие подробности раскрыл отец погибшей россиянки, его слова передает Telegram-канал «112».

«На юг ездили раньше. В Анапу, в Геленджик ездили. А вот в Крым первый раз поехали», — сказал мужчина, добавив, что семья давно планировала отпуск.

Супруги Кулик направлялись в Крым из Белгородской области. Они погибли, когда беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мост. Их дочь выжила, но получила травмы и потеряла память. Девочка сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Она вылетела в лобовое стекло головой и застряла.

Семья из Белгородской области ехала в Крым с родственниками. Они пересекали мост на двух авто. Во втором автомобиле на полуостров ехала родная сестра погибшей Натальи Кулик с мужем и дочерью. Их машина двигалась впереди и в момент атаки на мост уже успела проехать место взрыва.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

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    Анастасия Шейкина
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