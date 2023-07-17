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18:37, 17 июля 2023Из жизни

Река в Японии неожиданно стала ярко-зеленой

SoraNews24: река в японском городе неожиданно приобрела ярко-зеленый цвет

Кадр: MBS / YouTube

Жители японского города Икома обнаружили, что вода в реке Тацутагава неожиданно стала ярко-зеленой. Об этом сообщает SoraNews24.

Хотя вода приобрела оттенок, напоминающий антифриз, жители не сообщали о каких-либо химических запахах. Местная администрация начала расследование произошедшего. Специалисты направились вверх по течению и добрались до притока реки. На бетонном берегу этого ручья было нашли вещество красно-коричневого цвета, которое растворялось в воде и придавало ей ярко-зеленую окраску.

Оказалось, что найденное вещество — флуоресцеин натрия. Это органическое соединение, которое используется в качестве красителя. Он широко применяется в медицине для диагностики заболеваний глаз, а также в сантехнике для обнаружения течей. Отмечается, что вещество безопасно и допускается для использования в пищевых продуктах.

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Полиция продолжает расследование того, каким образом вещество оказалось на берегу реки. Предпложительно, кто-то мог незаконно туда его сбросить Местным фермерам и садоводам рекомендовали воздержаться от использования воды из реки для полива растений.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Гавайи исследовали воду из пахнувшей пивом реки Вайпио и установили, что она действительно оказалась алкогольной. Кроме того, в воде обнаружили 0,4 процента сахара, который используют для изготовления пива.

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    Алиса Дмитриева
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