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09:48, 17 июля 2023Россия

Новые регионы организуют движение для россиян в Крым по сухопутному маршруту

Сальдо: Херсонская область организует движение для россиян в Крым по сухопутному маршруту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Херсонская область организует движение для россиян в Крым по сухопутному маршруту. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы нового региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока. Сейчас большая часть дороги от Мелитополя до автомобильного пропускного пункта «Джанкой» в пределах региона капитально отремонтирована, заверил Сальдо.

«Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин», — написал врио Херсонской области. Кроме того, прорабатывается возможность направления части туристического потока через Армянск.

Сальдо высказался о чрезвычайном происшествии (ЧП) на Крымском мосту. По его мнению, к инциденту причастна украинская сторона.

«Киевский режим совершил очередное варварское преступление. Повреждение конструкций Крымского моста — это вторично», — подчеркнул он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

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    Анна Щербакова
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