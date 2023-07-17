В Минобороны Украины предложили разрешить размещение иностранных военных баз

Глава МО Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз в стране

Глава Министерства обороны (МО) Украины Алексей Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз в стране. О необходимости изменить одну из норм украинской Конституции он написал в колонке для издания LIGA.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — призвал министр.

Резников также выступил с предложением дополнить статью 17 Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности Украины тезисом, что республика сама выбирает механизмы обеспечения безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не заинтересована в размещении иностранных вооруженных сил на своей территории. По его словам, в текущий момент Киев интересует лишь конкретное современное оружие натовского образца.